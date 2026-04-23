ಏ.28ಕ್ಕೆ ‘ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಾಲ’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮೈಸೂರು: '80– 90 ದಶಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಕಥಾ ಹಂದರವುಳ್ಳ ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಾಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಏ. 28 ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ತಾರಾ, ದತ್ತಣ್ಣ, ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ನಟಿ ತಾರಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ನಟನೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ ಇತರೆಡೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿನ ಈಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ' ಎಂದರು.

ನಟ ಚಂದನ್ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-39-362771284