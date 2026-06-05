‘ಧೂತ 2’ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ

<p>2023ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೆ. ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ‘ಧೂತ’ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 3 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ‘ಧೂತ’ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ‘ಧೂತ 2’ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಾರರ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಾದ ‘ಧೂತ 2’ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p>.<p>ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಧೂತ 2’ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಜಾದು ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ತಿರುವೋತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಧೂತ ಬಗ್ಗೆ</strong></p><p>ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಧೂತ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಿ ದೇಸಾಯಿ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಕಂಡ್ರೆಗುಲಾ, ಅನೀಶ್ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ, ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ರೋಹಿಣಿ, ತನಿಕೆಲ್ಲಾ ಭರಣಿ ಮತ್ತು ಪಶುಪತಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಾಗರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಹಸ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಧೂತ 2 ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೌತುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. </p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>