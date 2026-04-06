‘ನಾನು ಕರುಣಾಕರ’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ

ಹಾಸನ: 'ನಮ್ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ 'ನಾನು ಕರುಣಾಕರ' ಚಿತ್ರವು ಏ.3ರಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೈಭವ್ ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಚಿತ್ರವು ತಂದೆ–ಮಗನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಾಯಕ ನಟ ಆರ್ಯನ್ ತೇಜಸ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ರಾಧಾ ಭಾಗವತಿ ನಟಿಸಿ ದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದ ನಟ ಆರ್ಯನ್ ತೇಜಸ್ವಿ, ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ, ಭವೀಶ್, ಸುಹಾಸ್, ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-36-2023025552</p>