ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ 36ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ‍್ರಿಯಕರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್, ಸಮಂತಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಕರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಟು ಯೂ ತಂಗಮಯ್ಯಿ, ಈಗ ಇರುವಂತೆಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರು. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸದಾ ಖುಷಿಯನ್ನೇ ನೀಡಲಿ. ಯಶಸ್ಸು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗಿರಲಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಯನತಾರಾ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

May God always bless you with all the goodness in this world ! Stay the same dedicated , sincere, hardworking person that you are ! & keep flying high!

Happy birthday to you Thangameyyy 😘😘😘😘 #NetriKannTeaser from Tomorrow

At 9:09 am#Nayanthara #HappyBirthdayNayanthara pic.twitter.com/XlRJNtCzju

