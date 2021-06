ಸುಶಾಂತ್ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ (ಜೂನ್ 14) ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಕೊಲೆಯೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ, ಎನ್‌ಸಿಬಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ವಿಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #SushantSinghRajput ಹ್ಯಾಶ್‌ ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ಸುಶಾಂತ್ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯವುದು ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ‘ಸುಶಾಂತ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಸಂಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು‘ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

#SushantSinghRajput will get justice. It is 100% guaranteed. But,remember Warriors we must stay together, and NO ONE can break us!!!

Space Lover Sushant pic.twitter.com/FUjhTMIMCf

— 🦚🍀KSaini🇮🇳🇺🇸🍀🦚 (@its_ksaini) June 11, 2021