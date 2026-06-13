ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದವರಿಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

<p>ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚಂದನ್ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನವಾದದ್ದು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು: ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಕೊರತೆಯೂ ಇರಬಹುದು.ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಮೀಥೋಸ್, ಫೇಬಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ. <p>ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೇ ಮದಯವೆಯಾಗ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೊ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಊಹನೆ, ಮಾತುಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾದವು. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೆದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾದೀತು?.Fact Check: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತೇ?. <p>ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನಗತ್ಯ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>