ನವಿಲುಗರಿ ಬಳಸಿ ನೃತ್ಯ: ನಟ ಕಿಶನ್, ನಿವೇದಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಟ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಮೈಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಹೇ ನವಿಲೆ...’ ಹಾಡಿಗೆ ಕಿಶನ್, ನಿವೇದಿತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನವಿಲುಗರಿಯ ನೈಜವಾಗಿರುವುದೋ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಗರಿಯೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಿಕರಿಸಬೇಕು. ನೈಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಿನೇಶ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಿಶನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಜತೆ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೃತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನೂ ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>