2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ 12ರಿಂದ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಟೊರೊಂಟೊ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಫತೇಹಿ ಅವರು ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಬಬಲ್, ಅಲಾನಿಸ್ ಮೊರಿಸೆಟ್, ಅಲೆಸಿಯಾ ಕಾರಾ, ಎಲಿಯಾನಾ, ಜೆಸ್ಸಿ ರೆಯೆಜ್, ಸಂಜಾಯ್, ವೆಗೆಡ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫತೇಹಿ 'ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಕಾತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.