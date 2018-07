ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಪದಗಳೇ ಬೇರೆ. ಆಕೆಯೊಬ್ಬಳು ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ರಾಣಿ. ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮನದರಸಿ ಹೀಗೆ...

ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಯುವತಿಯಾದ ಸನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು, ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಕಲಾವಿದೆ, ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ....

ಸನ್ನಿಯನ್ನು ಮೈಮಾಟ, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ತೂಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ಆಕೆ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸುರ ಸುಂದರಾಗಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಮಗುವಂತೆ ಸಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಕೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿಯಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸನ್ನಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಮತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಣ್ ಜಿತ್ ಕೌರ್ ವೊಹ್ರಾ ಎಂಬ 21 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮಗು ನಿಶಾ ಕೌರ್ ವೆಬರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸನ್ನಿಲಿಯೋನ್ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಬರ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಶಾ ಕೌರ್ ವೆಬರ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ತಾಯಿಯ ಹಾದಿ ಮಗಳು ತುಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಕುಹಕವಾಡಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ.

ಈ ಯಾವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕುಹಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆತುಕೊಳ್ಳದ ಸನ್ನಿಲಿಯೋನ್ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಬಂದಾಂಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಬೀಗುತ್ತಲೇ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಬಾಲೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಒಲವಿನ ಲಹರಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1 year ago today our lives changed when we brought you home with us! Today is your 1year "gotcha" anniversary & I can't believe it's only been one year because I feel I have known you a lifetime. You are a part of my heart & soul and the most beautiful baby girl in the world! 😘 pic.twitter.com/dsnHQWCLjy

— Sunny Leone (@SunnyLeone) July 16, 2018