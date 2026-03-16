ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ: ಆಸ್ಕರ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ನಟ

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (ಅಮೆರಿಕ):</strong> 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಆಸ್ಕರ್' ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಡೆಮ್ ಅವರ 'ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ.<p>'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್' ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಜೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಡೆಮ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಜೇವಿಯರ್ 'ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, 'ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2003ರ ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜೇವಿಯರ್ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರು. ಜೇವಿಯರ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನೇಕರು ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>