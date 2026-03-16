ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026: ₹2.88 ಕೋಟಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದ 25 ಮಂದಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರು

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಆಸ್ಕರ್' ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಗೊಂಡವರಿಗೆ ₹2.88 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಇರುವ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.2026ರಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ₹77 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ₹6 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಊಫೋಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವಸ್ತುಗಳು, ₹27 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಬೆಲ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ನಟ ನಟಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಾಗಿ ₹23 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ವೋಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲು ₹32 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ದಾಖಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.