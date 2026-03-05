Sandalwood: ಮಕ್ಕಳ ಲೋಕದ ‘ಪಂಚ ರತ್ನಗಳು’

<p>ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಪಂಚ ರತ್ನಗಳು’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಗೌತಮ್.ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ದೊಡ್ಡವರು ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ತಾವೇ ಮುಂದಾಗಿ ಏಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ.</p>.<p>ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಥಮ್, ಯಶಸ್, ವಿಹಾನ್, ತನ್ವಿ, ಆಧ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್, ಬಿಂದೂ ಆಚಾರ್ಯ, ಆನಂದ್ ನಗರ್ಕರ್ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣವ್ ಸಂಗೀತ, ಅನಿಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಛಾಯಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.</p>