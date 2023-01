ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದಾಖಲೆ: ₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಪಠಾಣ್‌

‘ಬೇಷರಮ್‌ ರಂಗ್‌’ ಹಾಡಿನಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಪಠಾಣ್‌’ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹57 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜ.26ರಂದು ರಜೆಯಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 2ನೇ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್‌ ಆದರ್ಶ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Day 2: 26 January. #RepublicDay holiday... Await Day 2 biz of #Pathaan… ₹ 100 cr+ in *2 days* [25 and 26 Jan] is DEFINITELY on the cards… Picture abhi baaki hain. pic.twitter.com/GBqPiV6iBl

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2023