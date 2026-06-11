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‘ಧುರಂಧರ್’ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ‌: ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 5:42 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 5:42 IST
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Pawan KalyanRanaveersingh

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