ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆಧಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಪಂಗಂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಪರ–ವಿರೋಧ ಚೆರ್ಚೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 'ಟೀಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಧುರಂಧರ್–2 ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 'ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಈ ಮೊದಲು 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್' ಹಾಗೂ 'ದಿ ಕೇರಳ ಫೈಲ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.