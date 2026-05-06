ವಿಡಿಯೊ: ವಿಜಯ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಸುಳಿವು ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದ್ರಾ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ!

<p>ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ‘ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ’ ಪಕ್ಷವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯನ್ನು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಊಹೆಯಂತೆ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ‘ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಕಡೆಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿಜಯ್ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ‘ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ‘ಪೂಜಾ ಅವರೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2022 ರ ಬೀಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>