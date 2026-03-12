‘ಇಕೊ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಂಜಿತ್ ಅಯ್ಯತಾನ್ ಜತೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ?

<p>ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಪಾತಕಿ. ಆತ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕ ಎರಡೂ ಹೌದು. ಆತನನ್ನು ಕಾಯುವ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳು.. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ‘ಇಕೊ’ ಎಂಬ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಂಜಿತ್ ಅಯ್ಯತಾನ್. ಇವರ ಜತೆ ತೆಲುಗು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಿಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p><p>‘ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ‘ಇಕೊ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ದಿಂಜಿತ್ ಅಯ್ಯತಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ಗಾಗಿಯೇ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಭಾಸ್ ಜತೆ ‘ಸಲಾರ್’ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಈ ನಾಯಕನ ಜತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಸಲಾರ್’ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭಾಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿಂಜಿತ್ ಅಯ್ಯತಾನ್ ಜತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗವಿರುವುದು ಮಾಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ. ದಿಂಜಿತ್ ಹೊಡಿ, ಬಡಿ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>