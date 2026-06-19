ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಕಾಂತಾರ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್‌ ಮಲ್ಲಯ್ಯಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಕಲನಕ್ಕಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಜ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಬಿ ಮಠದ್, ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್, ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್–1 ಸಿನಿಮಾದ ಸುರೇಶ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮನು ಶೆಡ್ಗಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಚಾಪ್ಟರ್–2 ಸಿನಿಮಾದ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎಂ. ಮತ್ತು 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಬಿ.ಮಠದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>