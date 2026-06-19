<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅತ್ತುತ್ತಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. </p>.<p>2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ತುತ್ತಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದ ಸಿನಿಮಾದ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಹಾಡಿಗೆ ಮಂಗ್ಲಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದ ಕಡಲನು ಕಾಣ ಹೊರಟಿರೋ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಳ್ಳಣ್ಣು ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಕರಟಕ ದಮನಕ ಚಿತ್ರದ ಹಿತ್ತಲಕ್ಕ ಕರಿಬೇಡ ಮಾವಾ ಹಾಡಿಗೆ ಕೃತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>