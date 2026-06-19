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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ , ಪಾಯಲ್ ಜೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:18 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:22 IST
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ಚಂದನವನದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ‘ಕಾಸಾಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌’ ಪ್ರಸ್ತುತ‍ಪಡಿಸುವ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್‌ 19) ನಡೆಯಿತು.

ಚಂದನವನದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ‘ಕಾಸಾಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌’ ಪ್ರಸ್ತುತ‍ಪಡಿಸುವ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್‌ 19) ನಡೆಯಿತು.

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

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ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್  ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನೃತ್ಯ

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್  ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನೃತ್ಯ

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ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನೃತ್ಯ

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್  ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನೃತ್ಯ

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನೃತ್ಯ

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್  ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನೃತ್ಯ

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