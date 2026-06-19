ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 2026: ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂತಾರ1, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಭಿನ್ನಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು, ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೇದಿಕೆಯಾಚೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕರತಾಡನ. ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿತಾರೆಯರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಜೀವನದ ಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಹಾಡು–ನೃತ್ಯ–ದೃಶ್ಯಗಳ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ...</p><p>ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೋಕವಿದು.</p><p>ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ತೋರಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಸೊಗಡು. 28 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಯಕರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಸರಿಸಿದರು.</p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಗೆ ‘ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವವರು, ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಒಂದೇ ಮಾತು. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ’ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅವರದ್ದು.</p><p>ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ ‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1‘ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು.</p><p>ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅಂದ ತಂದ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಅರಳು ಹುರಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನಾಲ್ಕಾರು ತಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯೆ–ಮಧ್ಯೆ ನೃತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದವು.</p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 2026: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರೆಯರು.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಏಳುಮಲೆ ಪುನೀತ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.<p>ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ‘ಧ್ರುವತಾರೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೀಮ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿತು.</p><p>ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಹೆಸರು ಬರುವಾಗ ಹಲವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ದುಗುಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜೇತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದವರು ಕೈಕುಲುಕಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಹಲವರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವ ಮೂಡಿತು. ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೆತ್ತವರ, ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಹಲವು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ದತ್ತಣ್ಣ, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಜಯಮಾಲಾ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರು, ಸುಮನ್ ಕಿತ್ತೂರು, ತಾರಾ ಅನೂರಾಧ, ಶ್ರುತಿ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ ಮೊದಲಾದವರು ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p><p>ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೂ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ‘ನನಗೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು‘ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನೃತ್ಯ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿತು.</p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಅನುಶ್ರೀ' ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ; ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್.<h4><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು</strong></h4><p><strong>ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ</strong>– ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ</p><p><strong>ಕನ್ನಡದ ಧ್ರುವತಾರೆ</strong>– ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್</p><p><strong>ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ</strong>– ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1</p><p><strong>ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ</strong>– ರಚಿತಾ ರಾಮ್</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ</strong>– ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ( ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ</strong>– ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ (ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೊ)</p><p><strong>ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ</strong>– ಧರಣಿ</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ</strong> – ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p><p><strong>ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಸಿನಿಮಾ</strong>– ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1</p><p><strong>ನವತಾರೆ ನಟಿ</strong>– ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್</p><p><strong>ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಟಿ</strong>– ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ (ಗತವೈಭವ)</p><p><strong>ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಟ</strong>– ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಣ</strong>– ಅರವಿಂದ ಕಶ್ಯಪ್ </p><p><strong>ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಗೀತೆ</strong>– ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ (ಎಕ್ಕಾ)</p><p><strong>ನವತಾರೆ ನಟ</strong>– ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ (ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಬ್ದಗ್ರಹಣ</strong>– ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ</strong>– ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ (ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ</strong>– ಶೃತಿ (ಮಾದೇವಾ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ</strong>– ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ (ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ</strong>– ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಅಚಾರ್ (ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ</strong>– ಅಭಿ ವಿ. (ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ</strong>– ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ (ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ</strong> – ಮುರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ– ಎಕ್ಕಾ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನ</strong>– ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡ್ (ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಕಲನಕಾರ</strong>– ಸುರೇಶ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ (ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p><p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಚಿತ್ರ</strong>– ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ (ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ</strong>– ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ಏಳುಮಲೆ)</p><p><strong>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್</strong>– ಕೆ.ವಿ. ಸಂಜಿತ್ (ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>