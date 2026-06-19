<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಾಸಾಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಏಳುಮಲೆ ಚಿತ್ರದ ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ‘ಅನಾಮಧೇಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಾಗರ್ ಕುಮಾರ್, ‘ನೋಡಿದವರು ಏನಂತಾರೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾಗಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ, ‘ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರದರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಂಧರ್ವ, ದೂರ ತೀರ ಯಾನ ಚಿತ್ರದ ಮಂಸೋರೆ, ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಪ್ಪಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದ ಆಯುಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p><p>ಮಂಡ್ಯದವರಾದ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವರು ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಮಹೇಂದರ್, ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ‘ಕಾಟೇರ’, ‘ಗುರುಶಿಷ್ಯರು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಾಟೇರ’ದಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ.</p><p><strong>ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ...</strong></p><p><strong>2023</strong> – ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಚಿತ್ರ: 777 ಚಾರ್ಲಿ</p><p><strong>2024</strong>– ಜಡೇಶ ಕೆ.ಹಂಪಿ, ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಚಿತ್ರ: ಕಾಟೇರ</p><p><strong>2025</strong> –ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರ: ಭೀಮಾ ಚಿತ್ರ</p>.ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ| ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಾಂತಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಿರಾಜಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಧ್ರುವತಾರೆ ‘ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್’.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ.‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>