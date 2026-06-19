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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:46 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:46 IST
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Kannada Filmfilm awardMoviePrajavani cine sammana 2026

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