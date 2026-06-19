ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p><p>ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಜತೆಗೆ ನಟನೆಯನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಮಹೇಶ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಜಿ.ವಿ.ಆರ್. ದೀಪು ನಿರ್ದೇಶನದ ಅರಸಯ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹುಣಸೂರು ಅವರ S/O ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಯಶೋಧಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಂದೀಲು, ಭೀಮರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್, ಸಂತೋಷ್ ಮಾಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪಿದಾಯಿ, ಪವನ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದವು.</p><p>ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವ ಚಿತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ. ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಥೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ. ಜತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರೇ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಂಕಾಮ್ ಜಾನರ್ನ ಚಿತ್ರ. ನಗಿಸುತ್ತಲೇ ಅಳು ಮೂಡಿಸುವ ಕಥೆ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ...</strong></p><p><strong>2023</strong> –ತಲೆದಂಡ</p><p><strong>2024</strong>– ಪಿಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ? </p><p><strong>2025</strong> – ಹದಿನೇಳೆಂಟು</p>.ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ | ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತಗೊಂಡ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ’.ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ| ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ; ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಧ್ರುವತಾರೆ ‘ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್’.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ , ಪಾಯಲ್ ಜೋಡಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>