ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ‘ ಪಾಣಾಜೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಾಸಾಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಹುಲಿ ಕಿಶೋರ್’ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ‘ಟಗರು ಪಲ್ಯ’ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ‘ಶಾಖಾಹಾರಿ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಸಲವೂ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಸನ್ ಆಫ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ‘ರೋಣ’ ಹಾಗೂ ‘ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನರಮನೆ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ‘ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1’ಗಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು, ‘ಅನಾಮಧೇಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಗಾಗಿ ಹರ್ಷಿಲ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಗೂ ‘ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು’ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ತೂಮಿನಾಡುಗೆ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಹಳ್ಳಿಹಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 2026: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರೆಯರು.‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಾರೆಯರು ಇವರು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>