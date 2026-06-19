<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಜನತೆ’ ಎಂದು ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದನವನದ ತಾರಾ ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ‘ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಅನುಶ್ರೀ’ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>‘ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 49 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಕನಸು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>ನಿಮ್ಮ ಯೌವ್ವನದ ಗುಟ್ಟು ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ‘ ನನ್ನವ್ವ ನನಗೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಗುಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸದಾ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಯವ್ವನದ ಗಟ್ಟು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಜನತೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ. ನೀವು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲ. ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದವರಿಗೇ ಹೇಳುವೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>