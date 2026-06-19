ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 2026: ಶೃತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಾಸಾಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ‘ಎಕ್ಕ’ ಹಾಗೂ ‘ಮಾದೇವ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಜೂನ್ 19) ನಡೆದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಈ ಪ್ರಶಸ್ರಿಗಾಗಿ ‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ‘ದೂರ ತೀರ ಯಾನ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಶೃತಿ ಹರಿಹರನ್, ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ (ಮಿಥ್ಯ), ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ (ಭಾವ ತೀರ ಯಾನ), ಉಮಾ ವೈ.ಜಿ. (ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್) ಹೆಸರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ‘ರತ್ನ’ಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ‘ಮಾದೇವ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಟನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ‘ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ’ಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು. ‘ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಇವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ‘ಶೃತಿ’, ‘ಗೌರಿ ಗಣೇಶ’, ‘ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕ’, ‘ಗಟ್ಟಿಮೇಳ’, ‘ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ’, ‘ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಹೈವೇ’, ‘ರಾಮ ಶಾಮ ಭಾಮ’, ‘ವೇದ’ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳ, ತೆಲುಗಿ ಸೇರಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ.ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ| ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ; ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ತೂಮಿನಾಡುಗೆ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>