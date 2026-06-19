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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 2026: ಶೃತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 15:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 15:57 IST
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Prajavanifilm awardShruthiPrajavani cine sammana 2026

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