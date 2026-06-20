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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 2026: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ತೋರಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಸೊಗಡು. 28 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಯಕರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಸರಿಸಿದರು.
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