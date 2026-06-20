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ಚಿತ್ರತಾರೆಯರಿಗೆ ‘ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ’ ಗೌರವ

ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ, ಕನ್ನಡದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ | 28 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
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