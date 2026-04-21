ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು 'ರಾಮಾಯಣ' ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ, ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸಾಕೇತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 299 (ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ), ಸೆಕ್ಷನ್ 353 (ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ) ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 352 (ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಯತ್ನ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾದವೇನು?

ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, 'ರಾವಣನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಶೂರ್ಪನಖಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ರಾಮ–ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜವನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗಿ ಎಂದು ರಾವಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ವ್ಯಾಪಾಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.