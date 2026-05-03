ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ‌ಪುತ್ರ ಕಮಾಲ್: ಕೆಡಿ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಪದಾರ್ಪಣೆ

ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜತೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ಕಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾರೋ' ಅಂತಲೇ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯ, 'ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದದ್ದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಪಾತ್ರದ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೆಡಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹4 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಪಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.