Sandalwood: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ‘ಏಳುಮಲೆ’ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

'ಮಹಾನಟಿ' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವಿಜೇತೆ, 'ಏಳುಮಲೆ' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು 'ಸಿನಿಮಾ ರಂಜನೆ' ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. 

'ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಮಹಾನಟಿ'ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವಳು ನಾನು. 'ಮಹಾನಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸಿನಿಮಾ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವಳಿಗೆ 'ಮಹಾನಟಿ' ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನನಗೂ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಶೋ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. 

'ಈ ಶೋ ಬಳಿಕ ನಾನು 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ' ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ 'ಏಳುಮಲೆ'ಯ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ' ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪಿದೆ. 'ಮಹಾನಟಿ' ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 'ಏಳುಮಲೆ'ಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ. 'ಏಳುಮಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಮುಗ್ಧವಾದ, ಮೌನವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡುವ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರ 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿರುವ ತೆರೆ ಅವಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿರುವ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಿಗೇ ಆಡುವ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ ನನ್ನದು. ಮಾತು ಎನ್ನುವುದೇ ಇವಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ. ಪಾತ್ರವು ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೇಕಡ 75ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ.

'ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠವನ್ನೂ ಇದು ಕಲಿಸಿತು. 'ಮಹಾನಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ರಿಟೇಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು' ಎಂದರು. 

'ಏಳುಮಲೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳದಿಂದಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವಿತ್ತರು.