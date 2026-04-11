‘ಹೈಕ್ಲು ಕಿಚ್ಚು’ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಮೈಮುಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ.ಪ್ರಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಸಣಿಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಹೈಕ್ಲು ಕಿಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಎನ್.ಎಲ್.ಗಿರೀಶ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಯಕ ನಟ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾವೇರಿ ತೀರದ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ರೂ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿನಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು' ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಾಯ್ಡು ಸೇರಿ ಹಲವು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದವರೆ ಆದ ಏನ್.ಡಿ.ಪುಟ್ಟರಾಜು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಬಾರಿ ಪರಮೇಶ್ ಅವರದು. ಮಂಜು ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಅಶೋಕ್, ಅಪೂರ್ವಮೋಹನ್, ಮಹೇಶ್, ಶಿವಶಂಕರ್ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>