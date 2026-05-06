ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಟ ಜೀವ ತಂದೆ ಆರ್‌.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ನಿಧನ: ಸಿನಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ (79) ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ (ಮೇ.5) ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಂದು (ಮೇ 6) ಚೆನ್ನೈಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಟರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಚೌಧರಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ನಾನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿನಯದ 'ಸುಸ್ವಾಗತಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆರ್.ಬಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಮಹಜಬೀನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಜೀವನ್ ಚೌಧರಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಿತನ್ ರಮೇಶ್. ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಜೀವ ಅವರು ಅಸಾಯಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.