ಅಪ್ಪು ನಟನೆಯ ‘ಆಕಾಶ್’ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ; 25 ವಾರಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ PRK

<p>ಚಂದನವನದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ (ಅಪ್ಪು) ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 13) ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಇದ್ದು, ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ಪು ನಟನೆಯ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 80 ರಿಂದ 100 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾವು 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಸದ್ಯ, ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು, ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮದ ಫೊಟೊಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾದ 'ನೀನೇ ನೀನೆ' ಹಾಡನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ತೆಲುಗು ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅಂಬರೀಶ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ್, ನಟ ಕಿಶೋರ್, ನಟಿ ರಮ್ಯಾ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತಾರಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<p>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p>