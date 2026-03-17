ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜತೆ ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ವಿನಮ್ರತೆಯ ಸಂಗತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್

ಮಾರ್ಚ್ 17ನ್ನು ದೊಡ್ಮನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇದೇ ದಿನ ದಿ. ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ 51ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಪತ್ನಿಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಶಿವಣ್ಣನ ತಂಗಿ ರತ್ನಾಳ ಎದುರು ವೀರಭದ್ರನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು, 'ಅಪ್ಪು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ... ಅವರು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನನಗೆ ವಿನಮ್ರತೆಯ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅವರ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ 2025ರಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪು', ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.