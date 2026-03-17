ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮದಿನ; ಪುನೀತ್‌ರನ್ನು ನೆನೆದ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:47 IST
Last Updated : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು, ‘ದೊಡ್ಡಮನೆ ಹುಡುಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಬರೆದಕೊಂಡು ಶುಭಕೋರಿದೆ.

ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು, ‘ದೊಡ್ಡಮನೆ ಹುಡುಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಬರೆದಕೊಂಡು ಶುಭಕೋರಿದೆ. 

ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ‘ಜೊತೆಗಿರದ ಜೀವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ. ಸತತವಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ನಿತ್ಯನೂತನವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಳನಳಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿರಿ ನೀವು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ Official CDP ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ‘ಜೊತೆಗಿರದ ಜೀವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ. ಸತತವಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ನಿತ್ಯನೂತನವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಳನಳಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿರಿ ನೀವು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ Official CDP ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಅವರು, ‘ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ.. ನಾವು ಎಂಬ ಮಮಕಾರವಿದ್ದ.. ನಗು ಮುಖದ ಸಾಹುಕಾರ.. ಗೆದ್ದರು ಬೀಗದ ರಾಜಕುಮಾರ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಅವರು, ‘ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ.. ನಾವು ಎಂಬ ಮಮಕಾರವಿದ್ದ.. ನಗು ಮುಖದ ಸಾಹುಕಾರ.. ಗೆದ್ದರು ಬೀಗದ ರಾಜಕುಮಾರ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT