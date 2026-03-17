ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಶಿವಣ್ಣ

ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ..ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು–ಗಂಧದ ಗುಡಿ: ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹೀಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, 'ಆಕಾಶದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ, ಇದು ಆಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅನ್ಸಿತ್ತು... ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೊಡನೆ ಮೂಡುವ ನಗು, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಡುಗೊರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಪ್ಪು. ನಿನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ' ಎಂದು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪುತ್ರ ವಿನಯ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಅವರು 'ಮಿಸ್ ಯೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಧಿರೇನ್ ಆರ್. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಿವೇದಿತಾ, ಷಣ್ಮುಖ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಅವರು, ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.