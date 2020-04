 ‘ಪುಷ್ಪ’ ಪೋಸ್ಟರ್‌: ರಕ್ತಚಂದನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ರಗಡ್‌ ಲುಕ್‌

‘ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೋ’ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘#AA20’ ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ‌ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ‘ಪುಷ್ಪ’ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್‌ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರ ರಗಡ್‌ ಲುಕ್‌ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಇಂದೇ (ಏ.8) ಫಸ್ಟ‌ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

First Look and the Title of my next movie “ P U S H P A “ . Directed by dearest Sukumar garu . Music by dearest friend @ThisIsDSP . Really excited about this one. Hoping all of you like it . @iamRashmika @MythriOfficial #MuttamsettyMedia pic.twitter.com/G8ElmLKqUq

— Allu Arjun (@alluarjun) April 8, 2020