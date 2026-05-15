ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಪಯಣ: ಗುಳಿ ಕೆನ್ನೆಯ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ @14

2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪಯಣಕ್ಕೀಗ 14 ವರ್ಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ರಚಿತಾ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಅರಸಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂದ್ಯಾ ರಾಮ್ ಆಗಿ ಬಂದು 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಬಳಿಕ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಗುಳಿ ಕೆನ್ನೆಯ ನಟಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 'ಅಯೋಗ್ಯ–2' ತಂಡ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಸುದೀಪ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್–ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್'ನಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಚಿತಾ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಧ್ರುವ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್', ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಜೊತೆ 'ಅಯೋಗ್ಯ–2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದೆ.