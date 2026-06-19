ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ನಾನು ಲಾಯರ್‌ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ; ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಂದನವನದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಏಳುಮಲೆ ಪುನೀತ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಚಿತಾ, ‘ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>