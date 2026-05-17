ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್: ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಚಂದನವನದ ತಾರಾ ನಟಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಅರಸಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂದ್ಯಾ ರಾಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಟ ದರ್ಶನ ಜೊತೆ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯಿಂದ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಸುದೀಪ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ತಾರಾ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೋಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊಗೆ 'ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಪುಲೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷದ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್', 'ರನ್ನ', 'ಅಂಬರೀಶ', 'ಭರ್ಜರಿ' ಹಾಗೂ 'ಅಯೋಗ್ಯ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.