ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 4:13 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 4:13 IST
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YashRadhika pandith

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