ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ 'ಬಂದರ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು (ಮೇ 21) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

'ಬಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

'ಕೊಂಡಲ್', 'ರುಧಿರಂ', 'ಟರ್ಬೊ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ, 'ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಮೀರ್ ಮೆಹ್ರಾ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಮೆಹ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಮೀರ್ ಅವರು ಜೈಲು ಸೇರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ. 

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿನ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಮೀರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ನಾ ಪಬ್ಬಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. 

ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.