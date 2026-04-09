‘ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿ’

ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯುವಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವೂ ಮಹತ್ವದಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>