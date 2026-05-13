ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು... ದಾಸರ ಪದ ಹೇಳಿದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್

ತಮಿಳು ನಟ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೂರೂಜಿ ಒಡೆತನದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮೇ 12 ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು, 'ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು.. ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ' ಇದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹೇಳಿರುವ ಕೀರ್ತನೆ ಪದವಾಗಿದೆ'. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು ನಟರಾದರೂ ಅಚ್ಚಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ನಾನು 2 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನನ್ನನ್ನು 15 ದಿನ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗೊಂದು ದಿನ ಗೂರೂಜಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. 'ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಎಂದರು. ನಾನು ಗೂರೂಜಿಗೆ 'ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆ'. ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಾನು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದೆ. 'ನಾನು ಸಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ಸೆಲ್ಫಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಚೂರಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.