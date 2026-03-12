ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಸಾವಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಂತಾಪ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಭಾವುಕ ‍ಪೋಸ್ಟ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:25 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:25 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‌ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪುತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟೆಕ್ಸ್ಲಾ’ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪುತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟೆಕ್ಸ್ಲಾ’ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
‌ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪುತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟೆಕ್ಸ್ಲಾ’ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
DeathjournalistRajinikanthTamil film actress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT