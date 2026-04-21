ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ನಟನೆಯ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:00 IST
ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸನ್‌ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‌, ‘ತಲೈವಾ ಶಾಶ್ವತ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಅಡಿಬಹರ ನೀಡಿದೆ.

ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸನ್‌ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ₹160 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಜೈಲರ್’ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

shivarajkumarRajinikanthkollywoodSuper Star

