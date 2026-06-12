ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ 'ರಜಿತ್ ದೇವ್'

<p>2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆದ್ದೂರಿ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಜಿತ್ ದೇವ್ ಅವರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸಿಗಾರ್ ಸಿಗಾರ್’ ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಟಿ ನೊರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಾಯಕ ವೆಗೆಡ್ರೀಮ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೊರಾ ಫತೇಹಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊರಾಕೊದ ಕಾಸಾಬ್ಲಾಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಜಿತ್ ದೇವ್, ‘ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ‘ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಫತೇಹಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾಡಿನ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಜಿತ್ ದೇವ್ ‘ತಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಫತೇಹಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೆವು‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದೇವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೃತ್ಯಗಾರರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ರಜಿತ್ ದೇವ್ ಯಾರು? </strong></p><p>ಕೇರಳದವರಾದ ರಜಿತ್ ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ವೈಭವಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ಜಾಲಿಮ್’, ‘ಸಾಜನ್ ರೇ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>