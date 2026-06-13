ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ನಟ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಯಾರು? ಈತನ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 7:17 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Fact Check: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತೇ?
Fact Check: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತೇ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇರಳ ಮಾಡೆಲ್‌ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ!
ಕೇರಳ ಮಾಡೆಲ್‌ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಕಾಲಾ ಹಿರಣ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅರ್ಜಿ
'ಕಾಲಾ ಹಿರಣ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅರ್ಜಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ಸಾಹಸ ಅನಾವರಣ: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ
'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ಸಾಹಸ ಅನಾವರಣ: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ
TollywoodRam charanTollywood Film Industry

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT