ನಟ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಯಾರು? ಈತನ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

<p>ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆವಿನ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಮ್ ಕಸರತ್ತು ಮತ್ತು 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಧೋನಿ ಶೈಲಿಯ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್' ಮೂವ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.Fact Check: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತೇ?.ಕೇರಳ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ!. <p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಡಾನ್ಸ್, ಕಸರತ್ತು ಸದ್ದು!</strong></p><p>'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆವಿನ್, ತಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿಗೆ ಸಖತ್ ಜೋಶ್ನಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. </p><h4>ಯಾರೀ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ?</h4><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾಂಬಿಯಾ ದೇಶದವರಾದ ಇವರು, ಸದ್ಯ ಇಟಲಿಯ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಸೋವೆ.</p><p>ಕೆವಿನ್ ಕೇವಲ ಬೌನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಂಎಂಎ( Mixed Martial Arts) ಫೈಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು.</p><p>ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಕೊನಿಡೇಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.'ಕಾಲಾ ಹಿರಣ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅರ್ಜಿ.'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ಸಾಹಸ ಅನಾವರಣ: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ. <h4>ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್!</h4><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಿ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೆವಿನ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ವೇಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆರಗಾಗಿತ್ತು.</p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ₹2 ರಿಂದ ₹4 ಲಕ್ಷ<strong> </strong>ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 'ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನ ಕೆವಿನ್ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಈಗ ಕೆವಿನ್ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಂದ ಕೆವಿನ್ಗೇ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>