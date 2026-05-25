ಭೋಪಾಲ್ ಜನರನ್ನು ಬಿಹಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ, ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಭೋಪಾಲ್ ಜನರನ್ನು ‘ಬಿಹಾರಿಗಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಪ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮೀಮ್ಸ್ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್ನ ಜನರನ್ನು ‘ಬಿಹಾರದ ಜನರೆ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p> ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಸ್ ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬೂಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವೆ. ನಾನು ಬೂರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನಸಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಬೂರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>